現代人生活步調緊湊，經常感到精神不濟、情緒緊張，若長期處在這樣的狀態，恐導致身心健康亮紅燈。對此，營養師王證瑋在臉書粉專分享5種食物能幫助解壓，包括抹茶粉、青花菜、泡菜、芝麻醬及鷹嘴豆。

王證瑋表示，有研究指出，無論是心理層面的憂鬱症、躁鬱症，或是生理層面的心血管、代謝症候群等相關疾病，皆與壓力有關，由此可知，生活壓力與自身健康息息相關，平時可透過食用減緩焦慮的食物幫助舒壓。像是擁有豐富L-茶胺酸的「抹茶粉」就是不錯的選擇，因為茶胺酸可以幫助減緩焦慮、紓壓。

另外，十字花科蔬菜是某些營養物質（包括鎂、維生素C和葉酸）的最濃縮食物來源之一，「青花菜」富含蘿蔔硫素，是一種具有神經保護作用的硫化合物，可舒緩情緒和抗抑鬱作用。而屬於發酵製品的「泡菜」，在發酵過程會產生許多益生菌，可以幫助維持腸道菌叢平衡及健康，不僅如此，益生菌在腸道作用時，還能幫助情緒的調節。

除此之外，「芝麻醬」也是抒壓好物，芝麻是胺基酸L-色胺酸的極好來源，而色胺酸於體內可以轉換成神經傳導物質血清素、多巴胺，幫助穩定神經、改善情緒、減少焦慮、幫助睡眠之效果。

至於「鷹嘴豆」則富含抗壓維生素和礦物質，包括鎂、鉀、維生素B、鋅、硒、錳和銅，不僅具有多種維生素及礦物質，還有胺基酸，可幫助大腦促進健康、改善心理表現，而其中的礦物質鉀、鎂、色胺酸更可以穩定神經、幫助情緒穩定。

王證瑋強調，除了飲食調整之外，生活模式的改變也相當重要，包括多運動、減少使用3C產品、避免咖啡因攝取、常與人活動交際等，都是可以幫助紓解壓力的方法，唯有正確且有效的降低壓力，才是維持身心健康的不二法門。