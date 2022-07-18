林務局今(18)日舉辦「全球首條寧靜步道－翠峰湖環山步道國際授證儀式暨記者會」。（李柏澔攝）

全球首條認證的寧靜步道(Quiet Trail) 位於太平山翠峰湖環山步道，林務局表示，在地狹人稠的台灣能被認證首條寧靜步道別具意義，今天的授證儀式也提醒民眾，蟲鳴鳥叫是自然最原本的聲音，人類要將對自然的干擾降到最低。

位於太平山翠峰湖環山步道的「寧靜步道」座落於宜蘭縣太平山與大元山之間的翠峰湖，翠峰湖環山步道循著昔日運材軌道路線整建，步道全長3.95公里，是太平山國家森林遊樂區內里程最長的步道，而「寂靜山徑」便坐落於步道中里程數2.2K至3.7K間，該步道在沒有人為干擾的狀況下，測得的最低音量不到25分貝，幾乎靜謐。

林務局今(18)日舉辦「全球首條寧靜步道－翠峰湖環山步道國際授證儀式暨記者會」，在2022年7月18日世界聆聽日這一天，由國際寧靜公園(Quiet Parks International)組織，授證太平山翠峰湖環山步道成為全球首條「寧靜步道Quiet Trail」。

林務局局長林華慶表示，寧靜步道如果是在阿拉斯加、新疆、西藏等，大家肯定不會覺得有違和感，但在一座2300多萬人口的小島上別具意義，寧靜並非死寂，而是山林原有的生態環境，這兩年全球受疫情影響，在台灣有更多人湧向山林，今天的授證儀式也提醒我們要將對自然的干擾降到最低。

2014年6月起林務局羅東林區管理處合作的台灣著名野地錄音師范欽慧表示，身為人類只要夠安靜，並願意靜下來，就會獲得不同的應許，不只是連結自然、土地，還有自己。

QPI創辦人戈登漢普頓(Gordon Hempton)表示，太平山寂靜山徑成為全球首條被國際授證的寧靜步道的同時，在美國內布拉斯加州的尼奧布拉河荒野區，以及芬蘭茂宜島上的哈萊阿卡拉國家公園，也將接棒成立美國及芬蘭的第一條寧靜步道，期待太平山這份寂靜能影響人心，未來會有更多條的「寂靜山徑」，感謝台灣聲景協會和林務局的付出。