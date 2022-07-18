兆豐銀行陪你七夕大放閃！針對「MegaLite數位存款」客戶推出情人節限定「MegaLite七夕7％愛你真給利」美元優惠定存活動，年利率高達7％，準備送給數位客群七夕愛的禮物。

兆豐銀表示，這次活動將於今年8月1日起開跑，限時快閃5天，採限時限量，只要是符合條件的「MegaLite數位存款」客戶，每日上午9時10分至下午3時30分即可透過兆豐行動銀行APP－數位存款專區－「七夕7％愛你真給利優惠定存活動專頁」辦理換匯及定存，每人最高3000美元，每筆最低只要1000美元，即可享有年利率7％的2個月期美元優利定存。

由於美國通膨情況持續加劇，聯準會不得不加快升息步伐，6月已加大升息幅度達到3碼；兆豐銀行表示，因應聯準會升息循環，相較其他主要貨幣，下半年美元將持續強勢並成為投資主流，因此客戶對美元定存商品需求將更加殷切，為使客戶趕上升息循環浪潮，又能彈性面對後續利率變化，兆豐銀行推出「MegaLite七夕7％愛你真給利」美元優惠定存快閃活動，靈活調度資金，建立美元部位。

兆豐銀行此次結合「MegaLite數位帳戶」，推出期間限定的美元優惠定存快閃活動，客戶只要在辦理定存前已開立兆豐銀行「MegaLite」台、外幣數位帳戶及基金信託帳戶者，就能透過行動銀行APP－數位存款專區－「七夕7％愛你真給利優惠定存活動專頁」，換匯定存一次完成，還可享線上換匯優惠，每筆最低1000美元，每人最高可存放3000美元，門檻超低，小資族就能靈活運用，輕鬆享有優惠的利息收入！

「MegaLite七夕7％愛你真給利」優惠定存設有總額度限制，額滿即停止受理，有興趣的民眾可提早準備，以免向隅！兆豐銀行同時也提供「24小時線上結匯」及「匯率到價」推播通知服務，協助客戶隨時掌握鎖定匯率布局美元，達到匯率、利率雙贏局面。