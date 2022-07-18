全新BMW X6鉑金版 傲然上市

BMW總代理汎德今（18日）發表全新BMW X6鉑金版，不僅外觀升級搶眼動人的BMW飾光水箱護罩，內裝採用觸感溫潤的BMW Individual Merino真皮與雙前座舒適型座椅，再結合BMW X6充滿勁道所刻劃的車身肌肉線條，展現專屬於X6的狂放與視覺張力。將同時提供X6 xDrive40i鉑金版與X6 xDrive40i M Sport鉑金版，售價373萬元起。

2008年首款BMW X6亮相，不僅為全球車壇開創出全新的SAC（Sports Activity Coupe）豪華運動跑旅級距，更滿足許多消費者追求同時擁有跨界、實用與性能的消費需求。全新BMW X6不僅擁有更為現代化且充滿剽悍霸氣型格的設計語彙，如同Coupe般的低扁流線車身美型設計，更讓BMW X6成為絕佳典範且難以被超越。延續全新BMW X6跑旅王者之地位。

汎德表示，BMW X6擁有接近5米的4935mm車長，軸距更達到2975mm，搭配上1696mm的車高設定，結合標配的經典天使眼造型智慧LED頭燈（含Glare-Free光型變化功能）與X6 xDrive40i M Sport鉑金版專屬M空力套件與M專屬20吋輪圈，不僅為X6創造出更具侵略氣息且寬扁低趴的車頭樣貌，前方具備主動式進氣調節功能的雙腎型水箱護罩，更全面升級BMW飾光水箱護罩，不論是在引擎開啟、關閉，或是在車輛行進過程中均能投射出耀眼的LED光影線條。

BMW X6鉑金版的座艙，迎面而來的除了充滿跑格魅力的性能氣息，層層堆砌的豪華氛圍更匯入諸多的創新尖端科技，以12.3吋虛擬數位儀錶搭配12.3吋中控觸控螢幕所構成的BMW全數位虛擬座艙，維繫經典駕駛者導向的BMW座艙布局，透過功能完備且直覺的iDrive 7.0使用者介面，以數位化形式將行車資訊、多媒體娛樂資訊、BMW智能衛星導航系統、BMW智慧語音助理2.0、360度環景輔助攝影、無線智慧型手機整合系統（支援Apple CarPlay與Android Auto）、BMW手機數位鑰匙與BMW ConnectedDrive互聯駕駛服務等等整合於其中。

此外，X6 xDrive40i M Sport鉑金版更將車況抬頭顯示器列為標準配備，可將豐富完整的行車資訊投影至視線前方，讓駕駛能更專注於前方路況，而結合BMW X6鉑金版全面列為標配且功能強大的全新BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，具備主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測警示與車道偏離警示，以貼心構築出完美防護。

BMW X6鉑金版搭載3.0L BMW TwinPower Turbo直列六缸汽油引擎，具備高精準燃油缸內直噴、DOUBLE VANOS雙可變汽門正時系統和Valvetronic汽門揚程可變系統，引擎本體可於5500rpm時爆發出333匹最大馬力輸出，450牛頓米的最大扭力則於1600rpm時即可湧現，而全新導入的48V高效複合動力系統，可於全油門急加速時啟動eBoost提供額外11hp馬力輔助，強化加速表現並提升舒適性，在擁有凌厲敏捷換檔反應的Steptronic運動化八速手自排變速箱加持之下，全新BMW X6鉑金版僅需5.7秒就能完成0-100km/h加速，佐以X6 xDrive40i M Sport鉑金版專屬M運動化排氣系統，演繹卓越性能的同時更帶來熱血奔放的聽覺饗宴。

12.3吋虛擬數位儀錶搭配12.3吋中控觸控螢幕所構成的BMW全數位虛擬座艙。（汎德提供）

BMW Individual Merino真皮內裝與雙前座舒適型座椅。（汎德提供）

以鑽石切面鋪陳頂級水晶排檔桿及引擎啟閉鈕。（汎德提供）

全面搭載3.0L BMW TwinPower Turbo直列六缸汽油引擎與48V高效複合動力系統。（汎德提供）

BMW X6 xDrive40i M Sport鉑金版標配M專屬20吋輪圈。（汎德提供）