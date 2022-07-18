辣模辛尤里擁有天使臉孔和魔鬼H級豐滿上圍，且作風大膽，不時放送大尺度辣照，讓她在網上擁高知名度，就連近日因病需開刀住院，卻連病人服都穿得超性感，而她就讓特別不穿好病人服，使整件衣服滑落，傲人雙峰霸氣外露，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

辛尤里在昨住進醫院，並在今（18日）天早上8點動手術，總是穿衣尺度大膽的她，就連病人服也沒穿好，辛尤里換上前罩式的開刀服，背後只有一條線綁住，但她卻直呼：「護士要我把衣服反過來穿，但我實在綁不好」，只見辛尤里整件衣服滑落，傲人雙峰幾乎外露，她最後甚至直接把衣服都脫掉，直接赤裸上半身。

辛尤里連病人照的尺度辣爆，她事後也表示：「因為沒人，我衣服都不想穿好」，吸引網友直呼：「在病床上也強成這樣，不怕等等探病的群眾太踴躍」、「還好隔壁床沒人…不然應該鼻血噴到死」、「忽然想探病」，不過也有人認為，在醫院還是要尊重一點。

其實，辛尤里對於動手術十分緊張，發文不時強調：「希望手術順利」，自認很能耐痛的她，光想到麻醉後起來的疼痛感覺，就直喊害怕，加上辛尤里之前一直逃避，拖了半年才來開刀，直到朋友的鼓勵下，她才逼自己鼓起勇氣動手術，希望自己變真正的強大了。