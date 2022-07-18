蔡其昌說，后里成立部立醫院有其需要，因涉及台中市都市計畫，希望地方中央一起合作趕快完成。(陳世宗攝)

月眉糖廠園區設立住宿型長照中心，目前園區內的老樹將獲得保留。(陳世宗攝)

台中后里區有18個里缺乏區域及地區醫院，加上中部科學園區進駐，近年來人口成長迅速，為保障民眾就醫權利及當地無大型醫院，蔡英文總統18日特到月眉糖廠視察豐原醫院設立后里分院及長照機構興建進度。蔡英文表示，后里分院及住宿型長照中心交通便利，讓子女可就近探視，提升整體緊急醫療應變與救護能力。

衛福部次長王必勝說，長照住宿型服務資源台中市不足1002床，因物價上漲經費從3億多元提高至4.4億元，將設置200床預計9月發包動工，2024年底正式營運；后里分院將設置195床，總經費從11.8億元增加至15.9億元，預計2028年7月營運，但他自己不太能接受至少2027年一定要完成。

蔡英文總統表示，台灣整體疫情已經趨緩，所以在邁向正常生活過程中，中央各項防疫措施需要地方政府及醫療單位配合與執行。近日她也到國軍台中803總醫院視察，了解第一線防疫情況，今天特別到這裡感謝豐原醫院在疫情期間的付出，因為中部地區的中、重症患者都是轉到豐原醫院的專責病房。

蔡英文指出，自2016年上任以來，她有一個重要的政策就是「長照2.0」，她請衛服部盤點各縣市長照資源，希望透過衛服部部立醫院率先在資源上比較不足區域，規畫公共式、住宿式長照機構。從簡報中可了解，整個台中地區是有必要再提升醫療資源及建構在地化長照機構，感謝台糖提供土地設立豐原醫院后里分院，讓整個區域患者能就近治療。

蔡英文說，長照中心不僅可服務后里地區民眾，並因應周邊民眾需求，特別是這裡聯外交通便利，加上有豐原醫院后里分院，未來可讓區域內急重症患者就近治療，提升整體緊急醫療應變跟救護的能力；更重要是長照機構的長者，家人可以常常來探視，中央地方齊心協力一定可以完善執行計畫。

蔡英文強調，王必勝次長及蔡其昌副院長都是行動派，行動力絕對沒問題，王必勝接了次長後第一個來到的就是后里，要王必勝記住兩個數字；就是2024年長照完工及豐原醫院后里分院從2028年提前至2027年完工。她擔任總統前就住在豐原算半個在地人，要王必勝做好，一起努力提供民眾更好的醫療及長照服務。

蔡其昌說，該案源起是洪慈庸立委任內，2019年該案開始推動，謝謝楊瓊瓔立委接手後也很關心，立委林靜儀及莊競程，還有地方議員王朝坤等。北台中跟南台中在醫療資源失調，在后里成立部立醫院有其需要，因涉及台中市都市計畫，希望地方中央一起合作趕快完成。