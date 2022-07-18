雞蛋向來被認為是高品質蛋白質來源，含大量微量營養素如鎂、鉀、錳、鋅、膽鹼等，及多種維生素，且可保護心血管，但坊間仍存在一天最多可吃多少顆蛋、皮蛋有無重金屬、紅殼蛋是否較營養的迷思，營養師張安近日在粉專分享了破解了上述關於雞蛋的4大迷思。

●顏色不一樣 營養差不多

白殼跟紅殼主要差在雞的品種，就跟人有不同顏色一樣。白殼比較便宜是因為數量多、常見，但營養價值差不多。

●皮蛋含有很多重金屬？

皮蛋是用鹼性物質來醃漬，有些會加入重金屬來穩定製成，不過合法的都會經過殘留檢驗，以一般的食用量不至於影響健康。

●鹹蛋的蛋白呈流質是壞掉？

利用鹽滲入使蛋黃固化、帶有一點沙沙感，但這種方式並不會讓蛋白固化，所以生鹹蛋還要加熱讓蛋白凝固。

●蛋可以吃幾顆？怎麼煮有差嗎？

對一般人來說，一天吃好幾顆蛋並不會影響膽固醇，除非是已經確定有高血脂症再來稍微限制就好，不用太擔心。至於水煮蛋、炒蛋、蒸蛋，營養沒有差太多，有吃比較重要。