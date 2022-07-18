不僅有異國美食微市集及音樂演奏，還特別安排由專業健身教練指導的斯巴達親子訓練營，適合各年齡層的孩童參加。(淡水古蹟博物館提供)

淡水古蹟博物館為了歡慶淡水開港設關160年，首次開放最古老的野餐區「淡水紅毛城」，將於7月23日下午4時至6時30分在淡水紅毛城舉辦「光音淡水－好景聲動野餐趴」，活動還會有人聲樂團、答嘴鼓、及異國美食微市集，並且舉辦由專業健身教練指導的斯巴達親子訓練營，適合全家大小一起來野餐兼放電。

位於淡水紅毛城及前清英國領事官邸中間的大草坪，過去是英國領事打網球的場所，他們也會坐在官邸迴廊下喝下午茶兼欣賞球賽；今年為了歡慶開港，新北市立淡水古蹟博物館首度開放該草坪舉辦野餐趴。

不僅有異國美食微市集及音樂演奏，還特別安排由專業健身教練指導的斯巴達親子訓練營，適合各年齡層的孩童參加，利用手持或綁腿的沙包進行一連串的體能運動，讓家長與小孩同樂，也是非常好的放電活動。

淡水古蹟博物館表示，除了「光音淡水－好景聲動野餐趴」之外，也推薦喜歡闖關遊戲的人至淡水海關碼頭C棟倉庫參觀「關關PASS！─淡水開港設關160周年特展」，展間打造成大型遊戲間，分為「解碼海關」、「解密洋行」及「解鎖日常」等三區，透過類手機電玩的概念，民眾化身為遠赴來臺的洋行商人，在線上創立專屬洋行後，前往淡水做生意，經過各個關卡後，成為開港大富翁，互動性十足。

淡古館長黃麗鈴表示，今年是淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年，除了搭配年度主題及文化節慶推出的特展活動外，7月主推的「光音淡水」最後一場主題活動「古堡DJ夜店趴」將在7月30日晚間7時30分登場，難得一見的百年古蹟夜店快閃活動，推薦喜歡電音的人把握機會入場。

館方表示，詳細內容可上淡古官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw查詢，本活動配合中央流行疫情指揮中心防疫規範進行滾動式調整，參與活動者需配合量測體溫、手部酒精消毒及全程佩戴口罩等。