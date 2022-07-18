雲林縣崙背鄉75歲林姓老婦人，17日清晨6點到「洲仔」林班地採集野生麻竹筍，至上午9點還未返家，家人與警方展開搜尋，直到晚上9點仍找不到人，18日消防人員與熱心民眾近百人持續搜救，消防署特搜隊中區分隊也調派2人與3隻搜救犬前來支援，希望盡快找到老婦人。

林姓老婦人17日清晨6點與3名婦人結伴到林班地採集麻竹筍，3名婦人先離開，老婦人因想多採一些，便獨自留在林班地，上午9點許老婦人仍未返家，家人覺得不對勁，請村長動員30餘名村民協尋，至晚上6點仍找不到人，縣議員李明哲於是通報縣消防局協助搜尋，到晚上9點仍無功而返。

由於老婦人已75歲，一夜未歸，家人非常擔心其安全，雲林縣長張麗善也很關心此事，18日上午8點，縣消防局派遣崙背、虎尾、西螺、二崙、褒忠等分隊及第2大隊人車持續搜尋，由大隊長沈俊興指揮，共出動消防車10輛、消防及義消人員50名，以及熱心村民近50名。

消防局表示，由於林班地面積達10餘公頃，搜尋不易，因此特別請消防署特搜隊中區分隊協助，調派2人與3隻搜救犬到現場支援，希望藉由搜救犬的靈敏嗅覺，盡快讓老婦人平安歸來。