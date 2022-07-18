國內疫情持續降溫，中央流行疫情指揮中心今天公布1萬7549例本土病例，另有454例境外移入、48例死亡個案，指揮中心表示，死亡人數為5月25日以來新低。

指揮中心表示，今新增中重症個案共86例，其中中症46例，重症40例，整體中重症個案數也是自5月18日以來新低。較特殊死亡個案中，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，有2位50多歲男性，都有慢性多重疾病。

指揮中心表示，今日新增之17,549例本土病例，為8,283例男性、9,263例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,975例)、臺中市(2,236例)、桃園市(1,903例)、高雄市(1,883例)、臺北市(1,613例)、臺南市(1,327例)、彰化縣(883例)、新竹縣(543例)、屏東縣(518例)、苗栗縣(481例)、雲林縣(467例)、宜蘭縣(409例)、新竹市(400例)、嘉義縣(345例)、南投縣(344例)、花蓮縣(304例)、基隆市(235例)、嘉義市(231例)、臺東縣(214例)、金門縣(109例)、澎湖縣(105例)、連江縣(24例)。

指揮中心指出，今日新增48例本土病例死亡個案，為24例男性、24例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、47例具慢性病史、34例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年4月24日至7月15日，死亡日期介於4月30日至7月15日。

指揮中心說明，今日新增454例境外移入個案中，為267例男性、187例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(10例)，美國(9例)，泰國及新加坡(各7例)，印尼(5例)，日本及阿拉伯聯合大公國(各4例)，德國、澳大利亞及土耳其(各3例)，韓國、加拿大、菲律賓及荷蘭(各2例)，香港及馬來西亞(各1例)，另389例感染國家調查中。入境日期介於今年7月14日至7月16日。