曾夢想當機師，開著民航機、戰鬥機翱翔天際，曾報考中正預校；熱愛電影想當導演，攻讀世新大學廣電所，曾投入劇組工作。高雄鋼鐵人球員鄭德維秉持著「YOLO（You only live once）」的人生哲學，勇於嘗試、不怕挫敗、拒絕後悔，有「屏中魔獸」之稱的他，走得是一條非典型籃球路，雖然不是一帆風順，但卻比其他籃球員更多采多姿。

「我認為熱忱終究會戰勝才華。」鄭德維說，雖然他的籃球之路起得比別人晚，但他現在把心思、想法全都放在籃球上，一心想要成為更好的球員，成為場上最tough的球員。

和傳統籃球員不同的是，鄭德維到了高二才開始接受正規訓練，在進入屏中籃球隊之前，鄭德維和一般升學班學生一樣，每天用功K書，準備升學考試，籃球只是他下課和同學的消遣娛樂，國小就長到180公分的鄭德維，即便有籃球名校希望延攬他入隊，但都遭到家裡反對。

身為屏東子弟，考進第一志願屏東高中，屏中籃球隊教練高丁國柱、李致乘看上鄭德維的身材希望招募他，但依然被家裡打回票，但上了高中之後出現變化，鄭德維開始跟著同學一起關注HBL、SBL，萌生打球念頭，他和父母打了包票，段考成績會維持前幾名，才正式加入籃球隊，展開正規的籃球訓練。

鄭德維說，全隊都是科班出身，只有他沒有基礎，包括快攻上籃等基礎訓練，他坦言面臨蠻多挫折，有一次還練到當場嘔吐，但他只能一步一步克服，要花更多時間去趕上其他人。相較於其他隊友都是體育班，鄭德維是升學班的學生，一方面籃球技術要趕上體育班隊友，另一方面成績又不能落後升學班同學，下課還要去補習，回想起那段「蠟燭兩頭燒」的時光，鄭德維很慶幸自己能撐過來，增加他的抗壓性，遇到再大困難都能迎刃而解。

鄭德維的高三那年，「屏中五虎」率領屏中從資格賽一路殺進冠亞軍賽，被球迷譽為台版灌籃高手的湘北隊，鄭德維苦練兩年，成為屏中禁區守護神，「屏中魔獸」之稱不脛而走，也拿下當年的籃板王，他直呼是運氣好。

回憶起當年的「屏中五虎」傳奇，鄭德維說，他們當時不被看好，當時先發五人的實力與默契都好，教練認為每一場都不能放掉，因此他們五個先發球員幾乎每一場都打滿，八天打七場比賽，靠意志力撐過來，每場都當最後一場在打，在不被看好情況下殺出一條血路、挺進四強，這段回憶是他人生的轉捩點。

高中畢業後，鄭德維本來想升學至清大、成大，但因為高三打得不錯，很多人希望他往北部發展，幾經考量之後決定放手一博，升學至台北市立大學。除了打球之外，喜歡英文的他不斷進修英文，多益TOEIC曾考了835分的高分，如今成為隊上的隱形翻譯，和洋將交流學到很多local的說法。

鄭德維的人生除了籃球之外，電影幾乎是他的第二生命，就讀北市大的他，對電影充滿興趣，喜歡英國導演諾蘭、美國導演昆汀·塔倫提諾、電影《教父》導演法蘭西斯·柯波拉、香港導演王家衛等，很想暸解電影的拍攝與製片過程，因此報考世新大學廣電所，曾經到劇組去實習，畢業製作時也當過導演、燈光師、攝影等。

比賽之餘，觀賞電影是鄭德維獨有的紓壓方式，只要沈浸在電影世界之中，就可以逃離現實，也因此，鄭德維手機裡有多達四、五十部的電影片單，隊友知道他愛電影，都會問他影評或是請他推薦電影。鄭德維說，他的人生信念是「YOLO（You only live once）」，因此，他的人生旅程中就是喜歡什麼就去嘗試什麼，不怕跌倒、不怕挫敗，不要帶有遺憾，不嘗試過不會知道自己的侷限。

第一年打職籃，鄭德維給自己打了60分的分數，若不是後期受傷，他覺得自己表現會更好，回想自己籃球之路遇過大大小小的傷，讓他更加體認到平時訓練的重要性，讓他更重視身體的保護，以應付強度更高的職業賽事。