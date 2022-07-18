現代人生活壓力大，且三餐多吃外食，不少人都深受便祕之苦，但你知道嗎？便祕其實也會影響泌尿道健康。三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻指出，如果糞便一直累積在直腸，細菌就有可能逆行到膀胱和泌尿道，造成泌尿道發炎，甚至還可能反覆發炎，因此他列出6樣能夠幫助排便的食物，讓大家既能維持腸道健康，也能維持泌尿道健康。

高銘鴻在臉書粉專發文表示，泌尿道的健康其實和腸道健康有關，因為泌尿道感染很常是「大腸桿菌」引起，當便祕問題嚴重，糞便一直累積在直腸，細菌就有可能逆行而上，到達膀胱和泌尿道，造成泌尿道發炎，嚴重的話更會反覆發炎，對此高銘鴻列出6樣能幫助排便的食物，解決大家的便祕困擾。

●火龍果

火龍果纖維素豐富，可以促進腸胃蠕動，還能幫助軟便。但如果吃的是紅色火龍果，便便變成紅色是正常的，不用太驚慌。

●地瓜

吃地瓜不只會放屁，也可以幫助排便，其中含有的非水溶性膳食纖維含量高，可以活化腸胃、幫助糞便排出。

●優酪乳／優格

有時候便秘跟腸道內的菌叢生態有關，優酪乳或優格可以幫助腸道內好菌增加、壞菌減少，重新調整菌叢生態，幫助糞便排出。

●豆類

豆類大部分的膳食纖維含量都很高，有助促進消化、減少便秘。

●綠花椰菜

綠花椰菜含有非水溶性纖維，可以增加糞便體積，讓糞便更容易被排出。

●水

便秘會讓糞便停留在大腸內，大腸持續吸收水分後，糞便會變得又硬又乾，更難排出；因此喝大量的水可以軟便，對於便祕者來說非常重要，能讓糞便更順暢被排出。