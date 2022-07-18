年底九合一選舉將至，《中國時報》最新民調顯示，民進黨台北市長候選人陳時中、國民黨參選人蔣萬安以及獲民眾黨支持的黃珊珊，支持度分別為：24.2%、23.9%、22.2%。對此，民進黨前立委林濁水今（18日）發文，除直呼「真是紮紮實實的三足鼎立」外，也表示「發展出這樣的結構，對兩大黨都是嚴重的警訊！」

根據《中國時報》最新民調，在台北市長選舉主要參選人中，民進黨提名的陳時中支持度為24.2%，國民黨提名的蔣萬安23.9%，民眾黨支持的黃珊珊為22.2%，3人支持度的差距都在民調誤差範圍之內，三強鼎立，顯示選情緊繃，棄保效應將對選舉結果產生關鍵影響。

林濁水今在臉書以「台北市長民調居然出現24.2%比23.9%比22.2%！」為題，表示「假如沒有機構效應，那真是紥紥實實的三足鼎立，扣人心弦。」林濁水也直言，發展出這樣的結構，無論如何對兩大黨都是嚴重的警訊，「這是向多黨化進一步發展的跡象？值得觀察」。