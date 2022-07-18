民進黨桃園市長參選人林智堅18日和新住民品咖啡、逛書店，一度口誤把桃園後站講成中壢後站，他大讚河粉清爽好吃，「麻煩以後這種行程多安排！」，並透露已邀集各領域專家學者規畫未來政策方向，會陸續推出政策白皮書。
「品嘗小吃、美食是認識一座城市最好的方法之一，也是最愉悅的方式！」林智堅18日到Adam Quy越式河粉咖啡吧，DIY體驗越南滴漏咖啡、品嘗越南河粉，也到全台首家東南亞主題書店「望見書間」和越南籍、印尼籍新住民學東南亞語，認識他們的生活，大讚河粉爽口，跟新竹米粉完全不同，一樣超好吃，不過受訪時開頭一度口誤「今天來到中壢後站」，經媒體提醒連忙改口說是桃園後站。
林智堅說，桃園新住民人口非常多、將近6.4萬人，在全國排名第4，尤其桃園後站，每到假日擠滿休假的新住民，他們來到台灣、落腳台灣，為了一解鄉愁，美食是最好的方法，他在Adam Quy董事長貴哥跟特助輝哥帶領下，品嘗道地的北越口味越南河粉，讚很清爽，河粉Q彈、湯頭渾厚，推薦大家有機會來品嘗。
林智堅說，新竹和桃園一樣有很多新住民，成立新住民服務中心，不過桃園比新竹做的更多、更早，在2017年就成立新住民聯合服務中心、2021年成立新住民事務科，專職新住民輔導工作，他認為新住民服務跨局處，包括社會局、勞工局、甚至教育局，因為新住民孩子教育的問題也非常關鍵。
林智堅也說自己已很久沒有到後站，驚見桃園市政府大尺度的整理後站環境，尤其是騎樓整平讓他印象深刻，希望未來擔任桃園市長之後，能夠結合新住民朋友，藉由他們的慶典、活動、美食，將後站打造成新住民文化和美食特色中心，讓外地朋友來訪，彷彿就到異國的街區。也讓他鄉來到台灣工作或求學者找到家鄉的美味，提供慰藉，也讓共同的朋友有共同的語言。
林智堅提到，今天來是要關注新住民未來政策的發展，並邀請新住民給予政策建議，他說競選總部已邀集顧問群，規畫各個面向的政策，未來會從族群、產業、交通、教育、文化、環境等各個面向，陸續推出政策白皮書。
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