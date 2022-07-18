河粉一上桌讓林智堅驚嘆：「太大碗了吧！」，讚料多實在，直喊著要小碗和大家分食。(蔡依珍攝)

林智堅18日到Adam Quy越式河粉咖啡吧，DIY體驗越南滴漏咖啡。(蔡依珍攝)

林智堅18日到Adam Quy越式河粉咖啡吧，DIY體驗越南滴漏咖啡、品嘗越南河粉。(蔡依珍攝)

林智堅18日到望見書間書店，由書店創辦人兼桃園市東南亞藝文教育創新暨研究協會創會理事長林周熙進行導覽。(蔡依珍攝)

越南籍新住民Amy介紹越南食譜。(蔡依珍攝)

越南籍新住民教導東南亞語。(蔡依珍攝)

林智堅到全台首家東南亞主題書店「望見書間」和越南籍、印尼籍新住民學東南亞語。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅18日和新住民品咖啡、逛書店，一度口誤把桃園後站講成中壢後站，他大讚河粉清爽好吃，「麻煩以後這種行程多安排！」，並透露已邀集各領域專家學者規畫未來政策方向，會陸續推出政策白皮書。

「品嘗小吃、美食是認識一座城市最好的方法之一，也是最愉悅的方式！」林智堅18日到Adam Quy越式河粉咖啡吧，DIY體驗越南滴漏咖啡、品嘗越南河粉，也到全台首家東南亞主題書店「望見書間」和越南籍、印尼籍新住民學東南亞語，認識他們的生活，大讚河粉爽口，跟新竹米粉完全不同，一樣超好吃，不過受訪時開頭一度口誤「今天來到中壢後站」，經媒體提醒連忙改口說是桃園後站。

林智堅說，桃園新住民人口非常多、將近6.4萬人，在全國排名第4，尤其桃園後站，每到假日擠滿休假的新住民，他們來到台灣、落腳台灣，為了一解鄉愁，美食是最好的方法，他在Adam Quy董事長貴哥跟特助輝哥帶領下，品嘗道地的北越口味越南河粉，讚很清爽，河粉Q彈、湯頭渾厚，推薦大家有機會來品嘗。

林智堅說，新竹和桃園一樣有很多新住民，成立新住民服務中心，不過桃園比新竹做的更多、更早，在2017年就成立新住民聯合服務中心、2021年成立新住民事務科，專職新住民輔導工作，他認為新住民服務跨局處，包括社會局、勞工局、甚至教育局，因為新住民孩子教育的問題也非常關鍵。

林智堅也說自己已很久沒有到後站，驚見桃園市政府大尺度的整理後站環境，尤其是騎樓整平讓他印象深刻，希望未來擔任桃園市長之後，能夠結合新住民朋友，藉由他們的慶典、活動、美食，將後站打造成新住民文化和美食特色中心，讓外地朋友來訪，彷彿就到異國的街區。也讓他鄉來到台灣工作或求學者找到家鄉的美味，提供慰藉，也讓共同的朋友有共同的語言。

林智堅提到，今天來是要關注新住民未來政策的發展，並邀請新住民給予政策建議，他說競選總部已邀集顧問群，規畫各個面向的政策，未來會從族群、產業、交通、教育、文化、環境等各個面向，陸續推出政策白皮書。