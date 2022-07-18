近日不少民眾收到各種冒充銀行、投資的垃圾簡訊，LINE也不時被加入群組，讓民眾不堪其擾。國民黨立委李貴敏表示，個人資料到底是如何流出，甚至被利用，NCC與行政單位掌握龐大資源，應對網路安全及個資保護責無旁貸，怒批「NCC和行政單位就別再睡了！」

李貴敏擁有中華民國暨美國加州律師資格，也曾任Baker&McKenzie法律事務所國際資深合夥律師。她昨（17）日在臉書表示，民眾反映近日收到大量來歷不明的簡訊，有股票投資、線上理財、保險、賭博網站等，甚至還會假冒認識的人要求點連結，讓民眾不堪其擾，甚至忍不住質疑「這是網路詐騙海嘯來襲嗎？」

李貴敏指出，個人資料到底是怎麼流出，甚至被利用的，政府再怎麼後知後覺，是否應該進行搜查給民眾交代，「NCC和行政單位既然掌控龐大的行政資源，對於網路安全和個資保護自然責無旁貸！」

李貴敏提醒，收到不明訊息時，不要直接點其中所包含的連結或網站，避免被植入惡意程式，導致個人資訊外流。她說，網路帶來生活上的便利，但也讓新型詐騙猖獗，防不勝防，「NCC和行政單位就別再睡了，快點落實網路安全和個資保護吧！」