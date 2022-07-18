開發金(2883)旗下凱基銀行統籌主辦國內自行車組裝大廠，京永集團旗下京永實業股份有限公司、ARTHUR AND JUDY INTERNATIONAL CO.,LTD及其台灣分公司美金6000萬元聯貸案，已成功完成募集，並超額認購160%。該聯貸資金用途主要係代償金融機構借款、海外投資資本支出暨充實營運週轉金，展現凱基銀行的財務專業服務能力。本次聯貸案共吸引8家銀行熱烈參與，由凱基銀行統籌主辦，另包括第一銀行、合作金庫、王道銀行、永豐銀行、台新銀行、新光銀行、玉山銀行等，簽約總額度為美金6,000萬元，期限2年，募集期間響應熱烈，超額認購160%，顯現銀行團對京永集團前景與產業均保持高度信心。

凱基銀行指出，京永集團為國內自行車組裝大廠，客戶皆為世界知名自行車商，如瑞士Scott Sport、Cycling Sports Group(CSG)、德國Canyon Bicycle與美國Trek Bicycle, Specialized Bicycle等。財務面，2021年集團營收達美金3.05億元(約新台幣90億元)、稅前淨利達美金2,084萬元(約新台幣6.15億元)，近年營收持續成長，整體營運動能強勁。目前集團還未上市櫃，但獲利能力卻能與國內一線知名的同業競爭，主要係其與大廠配合多年，共同開發享有較佳毛利，且銷貨對象無大陸廠商，未受到中國市場衝擊影響所致。另受惠於歐美市場持續熱銷下，2022年電動自行車預計出口量將首度突破百萬台大關，伴隨科技的導入，預期京永集團未來可看到明顯的成長，此次聯貸案資金也將有助京永集團產業規模再升級。