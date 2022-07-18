鳳頭燕鷗常在距離海平面十幾公尺的空中飛行，高速俯衝到海面啄食小魚。（拍鳥俱樂部婁記祥提供／陳彩玲基隆傳真）

鳳頭燕鷗是珍貴稀有野生動物，近日有鳥友在基隆正濱漁港，意外拍到一隻鳳頭燕鷗脖子上卡著飲料杯蓋，緊急在網上發文求助。基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱表示，日前派員前往尋找，可惜暫無所獲，會再持續搜尋。

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷說，上個月有鳥友在桃園大溪漁港拍到，一隻鳳頭燕鷗的嘴喙卡著空塑膠果凍盒，所幸由海巡人員使用長柄網，成功救援。未料，近日又有鳥友在社群發文，正濱漁港有鳳頭燕鷗脖子卡著飲料杯蓋，疑似在港內俯衝覓食時，不慎套入。

黃蜀婷指出，該隻鳳頭燕鷗目前仍掛著杯蓋飛行，雖暫時不影響進食，但逆風時會影響飛行，盼能得到救援，也呼籲民眾，減少使用一次性塑膠容器，並隨時注意自己製造的垃圾，避免落地讓野生動物誤食，或飄入大海、港內被鳥兒誤啄，演變成侯鳥悲歌。

鳳頭燕鷗近年遭塑膠垃圾纏身事件層出不窮。陳瑞濱說，基隆市動保所上週接獲通報，已經派員前往搜救，但沒有發現脖子卡杯蓋的鳳頭燕鷗，動保所將持續救援。他提及，民眾若有發現可以直接用布蓋住鳳頭燕鷗，將杯蓋拿起，也撥打1999通報。

鳳頭燕鷗又稱大鳳頭燕鷗，屬夏候鳥，野生動物保育法列為珍貴稀有野生動物，成鳥頭部有黑色羽冠「鳳頭」，長長的黃色嘴喙用來覓食，在繁殖季前額呈白色，頭頂和頭後的上半部呈黑色，可以看到黑色羽冠，主要以小型魚類為主要食物來源，常在距離海平面十幾公尺的空中飛行，高速俯衝到海面啄食小魚，有時在天空盤旋，有時則在浮桶、漁船上休息。