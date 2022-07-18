全球人壽長期深耕永續發展領域，從環境、社會、治理（ESG）落實「因為愛 責任在」的品牌理念，永續發展委員會透過「低碳營運」、「責任投資」、「幸福社會」三大策略主軸，建構全球人壽永續發展藍圖，積極落實15項聯合國SDGs目標，展現「全球挺全球」的精神；全球人壽宣布，2022年更出版首本英文企業永續報告書出爐，跨越語言說明ESG永續發展績效亮點。

自2019年起全球人壽自願編製完成首本企業社會責任報告書，為呼應「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「綠色金融行動方案2.0」政策，2021年將報告書正式更名為「企業永續報告書」，且報告書編製遵循國際準則GRI準則、接軌國際，揭露內容經獨立第三方確信，更自主提升規格，納入「氣候相關財務揭露（TCFD）」、「永續會計準則（SASB）」及「永續保險原則（PSI）」，闡述公司在ESG永續發展的績效及理念作為。

全球人壽永續發展委員會設有永續治理、責任投資、員工照護、環境永續、客戶關懷及幸福社會等六大工作小組，將永續經營運作系統化，持續進行內外部溝通管理，確保永續議題方針能即時調整，每年固定召開會議，以充分回應利害關係人需求，並追蹤永續議題績效。今年更出版首本英文企業永續報告書，將ESG永續發展績效亮點，跨越語言隔閡傳遞出去。

在環境方面(E)，全球人壽表示，對保戶積極推廣電子化通知，新增開通逾數十萬筆電子化保單，而企業內部持續厲行節能減碳運動，相關部門除了透過電子郵件宣導之外，也發起認購自種水耕蔬菜、蔬食餐盒訂購，獲得同仁極大迴響；並於2022年開始從總公司優先導入ISO50001能源管理系統啟用職場能源診斷，並目標通過第三方驗證，持續將制度拓展至各分公司；同時總公司也導入ISO14064溫室氣體盤查之範疇，呼應國際淨零碳排的大趨勢，以全面性能源管理來升級低碳營運。

此外，全球人壽從2012年開始支持台灣無毒農業發展、認養無毒耕種稻田，2018年起認養無毒耕種茶葉，2021年支持坪林地區流域收復計劃，讓藍鵲可以平安回家，2021年持續支持苗栗楓樹里地區流域收復計劃，協助復育石虎生態圈；累計認養6萬2353公斤無毒米及550台斤環境友善茶維護生態及環境永續發展，且所認養的環境友善茶已累計減少2948.1kgCO2-eq碳排放，更可以將這些友善作物透過義賣幫助更多失依孩子。

在社會方面(S)，全球人壽重視職場性別平等，女性主管占所有主管職比例42％；且為協助保戶度過COVID-19疫情的艱難時刻，提供保單借款紓困專款貸款，受惠保戶共計7150人（8035件），總貸款金額為6.45億；為落實普惠金融理念，全球人壽推動保障型（高齡化）商品之保費收入51億9774萬6747元，協助強化保障風險缺口。

同時，全球人壽也積極推廣偏鄉教育，攜手國立臺灣科技大學合作推廣偏鄉教育、消彌城鄉落差，舉辦多場線上課程，由全球人壽內外勤同仁擔任志工講師，介紹保險專業領域職能，傳遞保險價值與意義，並贊助國立臺灣大學全球通識講座課程，自2016年起累計共捐助1140萬元教育基金，有超過8萬名學子受惠。整體辦理三大CSR主軸，總計投入金額3021萬元，捐助非營利組織金額達925萬2105元，於社會各個角落注入幸福的正向能量。

在治理方面(G)，全球人壽陪著同仁一同精進成長，內外勤同仁合計平均接受教育訓練時數逾100小時，整體平均接受訓練時數大幅成長；內勤更開辦17堂法遵教育訓練，開辦時數達43小時，參訓人數達5385人次。

全球人壽不僅著眼現在的立足點，更擴大到永續經營，綠色債券、永續債券累計投資金額達61.82億元，並於董事會成立永續發展委員會，建構全球人壽永續發展藍圖，由上而下、由內而外落實品牌理念，並實現對社會「愛與責任」的重要承諾。