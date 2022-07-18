許多民眾基於愛心餵養流浪貓狗，但也導致遊蕩犬貓加速繁衍，嚴重壓迫原生物種的生存權。林務局表示，遊蕩犬貓已對原生物種造成很大的干擾，至於民間越來越多聲音要求重啟安樂死來解決，這部分需要各界來深思。

林務局局長林華慶今(18)日受訪表示，遊蕩犬貓確實已經造成原生物種很大的干擾，大家熟悉的像是石虎、穿山甲被咬傷、咬殺等，而民眾餵養貓狗的問題難以立竿見影的解決，因為目前法規尚不完備，因此林務局只能一再呼籲，在生物多樣性的熱點或生態敏感區域等，民眾真的不該餵食。

林華慶說，北海岸的萬里、金山一帶，3年前有設置大量攝像機，觀察結果發現，假如畫面有出現犬隻，基本上其他野生動物都不會再回到這些棲息地，民眾的餵食行為只會讓野狗野貓繁衍的更快。

由於遊蕩犬貓嚴重壓迫其他動物的生存，許多民眾認為，應以保護原生物種優先，外來入侵種的犬貓應比照其他物種移除，包含重啟安樂死政策，不該再因為社會對犬貓的雙標而綁架正確的決策。

林華慶指出，依現在動保法規定，犬貓是零安樂的，之前在苗栗靠近大安溪床，有不少流浪犬貓出現，因為會影響保育類石虎的棲息，因此有協調苗栗縣政府移除(收容)，很多縣市其實都面臨收容空間飽和的問題，如果要維持現行法規要求的話，勢必要建置更多的收容空間。

林華慶表示，很多人認為，犬貓問題應該從源頭管制，但這是系統性的問題，源頭和後端處理都要努力，很難從單一的點來做就看到成效，需要政府和民間一起來努力，是否重啟犬貓的安樂死，這涉及不同的價值觀，大家都尊重生命，但如何取捨和權衡，各界必須冷靜來深思這個問題。