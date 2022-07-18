「世界最性感運動員」艾莉卡史密特（Alica Schmidt）前日終於在世界田徑錦標賽登場，她的首秀是1600公尺混合接力賽，但是她的德國隊只在預賽道跑出分組第5，總排名第12而無緣決賽。女神在IG感嘆：「這不是我們想要的結果，我們知道自己的能力不只這樣。」「無論如何我心懷感激，這是我的第一次世錦賽，獲得許多經驗。」

艾莉卡前面一棒跑得很快，她接棒時還有機會保持領先，但是她在彎道被多明尼加和愛爾蘭兩位女將超越而飲恨。第2組的速度比較慢，要跑進前3名才能晉決賽。

這次能夠上陣比賽就很開心了，艾莉卡也隨隊出征去年東京奧運，同樣參加1600公尺混合接力賽，但她在賽前訓練被刷掉，隊友還在預賽跌倒掉棒，全隊遭判失格。她也擠不進競爭激烈的女子接力賽，最後只坐在場邊當觀眾。

艾莉卡曾被澳洲雜誌《Busted Coverage》票選為全球最性感女運動員，IG追隨者從去年的225萬一路攀升至現在的317萬，比大部分金牌運動員還紅。艾莉卡失利之後在IG獲得許多粉絲打氣，有些人光是看到她在大賽上陣就很高興。今年23歲、身高175公分的艾莉卡雖然也在模特兒領域取得成功，她仍捨不得放棄馳騁賽場的夢想，多次表示會把生涯重心放在運動場。