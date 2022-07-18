布蘭特原油期價格今（18）日每桶反彈至百美元以上，衝上101美元，在台股交易、連動高盛布蘭特原油日報酬正向兩倍ER指數的期街口布蘭特正2（00715L）ETF，今天股價大漲逾3％，盤中最高來到19,23元，收復5日均價。

街口投信分析，自7月開始，投資人對於經濟衰退的擔憂不斷升溫，布蘭特原油價格頻頻挑戰每桶100美元大關，惟美國6月非農就業人口新增37.2萬人，優於市場預期的26.8萬人，同月的零售銷售亦是月增達1％，不同於前月的衰退，同時前月的衰退幅度由負0.3％調整為負0.1％，顯見美國勞動市場與民間消費依舊具有韌性，這也是布蘭特原油百元價相對有支撐的關鍵。

另一方面，美國總統拜登於上周五抵達沙烏地阿拉伯，積極說服各大產油國透過增產抑制油價高漲，但美國國家安全顧問已表示，總統拜登的此趟行程，並不預期對方將有立即性的原油增產行動，最快仍需等到OPEC+於8月初的例行會議，投資人對於短時間內增加供給的寄望恐將落空。

此外，布蘭特原油自6月的每桶120美元，回落至當前的每桶100美元，月跌幅已近20％，打壓油價高漲的動機已在逐漸消退，OPEC+進一步加速增產的可能性亦在降低。