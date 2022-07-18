楊千霈主持的Podcast《9館不打Yang》即將邁入1周年，在這一年當中，她訪問演藝圈內不少前輩、後輩、網路紅人及各行各業有特殊故事經歷的來賓，最新一集中她邀請到在出道初期時就曾一起合作《晚安，各位觀眾》的「大學姐」曾寶儀。

出道27年的曾寶儀在演藝圈中斜槓多重身分，是主持人、節目企劃也曾是作家發行書籍，她透露在剛進演藝圈時，有過一段「水土不服很久了常自問為什麼我在這」的撞牆期，但後來認真思考後，發現演藝圈不是一個想進就進，想離開就可以離開的職場，重要的是保持初衷，抱持著「喜歡分享」的想法，成為觀眾的眼睛跟心，分享更多好的事情，並且樂此不疲。

雖然2人同為雙魚座，但楊千霈對於曾寶儀在《我們回家吧》總是落淚的情節，不禁疑問：「真的有那麼好哭嗎？」曾寶儀好氣又好笑的說：「我也是有沒哭的集數好嘛！」但她也坦言自己的確是易感的人，「我是一個容易跟別人共感的人，我知道那個後面是什麼」，意指可以預知來賓接下來要交心的內容，她也感謝每位來賓都願意在節目中貢獻生命故事。

曾寶儀在2012年受邀拍攝自身尋根的紀錄片時，重新踏上外公當初戰後來台的足跡，也開啟了曾寶儀的奇妙能力，當時她一踏上廢棄的月台就感應到當時的生離死別，當下她更情緒潰堤的在角落哭了10幾分鐘；當曾寶儀提起這個故事時，楊千霈表示曾寶儀說話太有感染力，連在錄音間聽都可以強烈感受到當時氣氛，雖然沒有親身經歷，卻可感覺到當時熙熙攘攘的離別情境、面貌而不禁潸然淚下。

楊千霈表示認識曾寶儀時自己才18歲，當時就曾被曾寶儀睿智的強大氣場震懾到，這次2人相談後不僅更了解彼此，曾寶儀還當場邀約楊千霈回上通告，但楊千霈卻擔心「自己沒有故事」沒辦法分享經驗，而曾寶儀也展現超強說客能力，「沒有人不是寶藏，只是妳有沒有找到對的方式、那把鑰匙，然後打開它。」