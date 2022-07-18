立委楊瓊瓔指出，希望后里分院及長照中心能夠如期完成，嘉惠后里鄉親。（陳世宗攝）

后里地區增設住宿型長照機構及豐原醫院后里分院規畫，將分別於2024及2027年完工營運，蔡英文總統及衛福部次長王必勝18日南下視察進度；爭取地方重大公共建設的前立委洪慈庸及現任立委楊瓊瓔、莊競程、林靜儀等人強調，這是后里鄉親企盼的重大公共建設，亦是全台首件「醫養合一」的標的，未來可作為各地區模範並加以推廣。

洪慈庸說，豐原醫院后里分院及住宿型長照中心，是她擔任立委時一直在推動的重大公共建設，2022年以來受到疫情影響，所有營建經費及相關物料都飛漲，長照中心經費也從3億多變成4.4億；醫院從11億變成15億元，經費大幅的增加，后里分院由國發會挹注相關經費，讓整個工程能順利開工。

莊競程表示，洪慈庸於2019年立委期間就爭取這樣的計畫，他上任後擔任立法院社福環衛召委，當時王必勝擔任醫福會執行長非常關心這項計畫，這也是全台第一件「醫養合一」標的；未來在林靜儀轄區也需要這樣醫療量能，由后里的模範來作為未來可實行的方向，后里這裡的建設非常重要，他會全力支持。

林靜儀指出，非常開心看到后里住宿型長照機構這樣的模式出現，她的轄區烏日、龍井、大肚，也可利用公部門閒置的用地與醫療院所合作，后里是好的開始，後續可用這種模式在各地推動，讓年輕人返鄉的同時，也讓地方長輩能夠安老相信可以全面性、永續性的推動及發展。

楊瓊瓔強調，因疫情關係她很擔心這項建設的進度，每天都很努力帶頭緊盯，非常感謝總統親自蒞臨計畫終於底定，豐原醫院后里分院將於2027年完工營運，長照中心也將於下個月發包，2024年營運，希望后里分院及長照中心如期完成；陳時中前部長曾說，后里分院未來將先做急診急救，並朝向準醫學中心的概念一步一腳步達陣成功。