正值暑假期間，將有近100名受助學生懷抱著回饋之心，加入志願服務行列來協助義賣。（張毓翎攝）

北台南家扶主任莊淑惠（右一）說，希望透過這幾場的義賣活動，來填補新學期獎助學金的缺口。（張毓翎攝）

北台南家扶為協助弱勢學子籌措註冊費，再度與台南郵政總局合作，於18、19日在新營等7處舉辦「集小愛成大愛」助學義賣活動，正值暑假期間，將有近100名受助學生懷抱著回饋之心，加入志願服務行列來協助義賣，感謝郵局、民眾及助學人多年來的支持。

北台南家扶中心與郵局合作助學義賣活動已邁入第15年，18、19日在新營、白河、佳里、麻豆、善化中山路、永康、歸仁郵局門口擺攤進行14場次的義賣活動，而今天在新營郵局舉辦的義賣活動，吸引許多到郵局洽公的民眾前來選購，一早即便天空飄下一絲絲的細雨，現場人潮仍不減。

北台南家扶主任莊淑惠說，近來萬物齊漲，許多市井小民的薪水無形中變薄，處於社會弱勢的低薪家庭感受尤深，加上疫情影響，衝擊生活與就業，很多弱勢學子面對新學期的註冊費，更是憂心忡忡，因此，希望透過這幾場的義賣活動，來填補新學期獎助學金的缺口。

「若沒有家扶助學希望工程提供的獎助學金，是不可能奢望能繼續升學的…」，今天參與義賣的龔同學及林同學，皆成長於收入微薄的單親家庭，龔父在八年前因肝癌病逝，家庭重擔由越南籍母親一肩扛起，因學歷及語言限制只能從事臨時工，龔同學因體會父親生病之苦立志成為護理師。

而林同學因父母雙雙罹癌，母親3年前病逝，讓她的求學路更感艱辛，父親在完成治療後，在健康許可下從事雜工，並省吃儉用，讓林同學能繼續求學。北台南家扶中心表示，每場次的義賣活動都有近10位受扶助同學來幫忙，期許盡一己之力、回饋社會。