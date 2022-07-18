高雄左營區某宮廟17日舉辦廟會遶境活動，過程中廟方人員沿途燃放大量炮竹，造成文川路、曾子路一帶空氣汙染，甚至在自由黃昏市場旁孟子路面留下大片焦黑炸痕，高市府環保局接獲通報後，查證汙染屬實，將對廟方依廢清法、空汙法、噪音管制法共開罰9960元，但有民眾抱怨「罰太輕」。

左營區1間宮廟17日下午舉辦大型廟會遶境活動，遶境隊伍沿路燃放鞭炮，煙霧迷漫，導致空氣汙染，當地民眾憤而拍下影片向環保局檢舉，環保局接獲報案後，立即到場稽查，也針對宮廟遶境時放鞭炮違反廢清法、空汙法、噪音管制法開罰。

環保局說明，宮廟遶境放鞭炮燻黑道路，造成路面汙染，且未妥善處理，已違反廢清法第27條裁處4800元罰鍰，而燃放炮竹煙火產生粒狀汙染物違反空汙法第32條裁處2160元罰鍰，在學校周圍50公尺內燃放炮竹煙火違反噪音管制法第8條裁處3000元罰鍰，此案共計將裁處宮廟9960元罰鍰。

雖然宮廟遭環保局開罰，但有民眾抱怨，住家附近三不五時就有遶境活動，從早開始吵鬧，鑼鼓喧天擾人清夢，還得忍受炮竹燃放後的刺鼻臭味及滿地垃圾，每次遶境產生的噪音及空氣汙染影響到那麼多戶居民，卻僅僅「小額開罰」，對宮廟來說根本不痛不癢，罰那麼輕難怪沒人在怕。