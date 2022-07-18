全台碩果僅存的國定古蹟扇形車庫訂7月22日至9月3日隆重舉行扇庫盛典慶百年系列活動。（吳建輝攝）

國定古蹟扇形車庫將首見百位模特兒上演古典與現代撞擊的時裝秀。（吳建輝攝）

戶羽機關車園區內精緻打造的蒸汽小火車即將問世。（吳建輝攝）

全台唯一、亞洲唯二的彰化扇形車庫將迎來百歲生日，彰化市公所特別舉辦「扇庫盛典慶百年」系列活動，包括有火車3D光影秀，百位模特兒時裝秀，以及鐵道迷最期待的火車重現秀，包括CK124、DT668等共12輛老火車，將一同現身扇形車庫，共同見證扇形車庫下一個百年。

彰化市長林世賢表示，活動將在本月22日晚上由火車3D光影秀揭開序幕，將一路延續到9月3止，另7月23日早上10點將在扇形車庫舉行蒸汽火車與其他世代共12輛列車並成的「經典重現秀」，7月30日還有象徵百歲生日的100位模特兒，在扇車庫木棧道走秀，

彰化市長林世賢指出，彰化市是臺灣縱貫鐵路山海線的交會處，因此在台灣鐵路扮演相當重要角色，扇形車庫興建於1922年，今年適逢百歲生日，是國內唯一保留的扇形車庫，其見證彰化在台灣鐵路所扮演的獨特角色，今年7月也正式升格為國定古蹟。

而各地為慶祝彰化扇形車庫百歲生日，紛紛推出慶祝活動，台鐵也推出限量的控肉便當，三山處8月13日、11月5日也將推出蒸汽老火車小旅行，將出動DT668蒸汽火車，從彰化站到二水站，重現百年縱貫鐵路場景每趟只開放260個位置，預計7月20日開賣，數量有限、售完為止。