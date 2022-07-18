上周卸任衛福部長、指揮官的陳時中，今天再度現身中央流行疫情指揮中心記者會，與新任指揮官王必勝進行交接，指揮中心為此儀式破天荒請來女主持人，陳時中進場時指揮中心更用高規格的列隊鼓掌歡迎，隨即進行長達12分鐘的交接儀式。

陳時中今天上午才在衛福部與新任衛福部長薛瑞元進行交接，下午又來指揮中心與王必勝交接指揮官戰袍。下午兩點許陳時中一到場，工作人員便列隊鼓掌30秒歡迎前指揮官，前來觀禮的官員包含衛福部長薛瑞元、衛福部次長石崇良、指揮中心專家小組召集人張上淳、衛福部資訊處長龐一鳴等人。

女主持人開場引言時表示，新冠病毒自2019年就在全球開始蔓延，2020年1月23日起指揮中心提升為二級開設，到現在已有911天，這900多天以來，陳指揮官盡心盡力的防疫感動無數人，兩年前的寶瓶星號，為了讓國民可順利入境，陳指揮官坐鎮到深夜，親自登上寶瓶星號帶領國人返國；武漢 班機時他也穿上防護衣親自督導，確保國人可健康返家。

此外，主持人提到，為了振興經濟，陳指揮官也走訪各縣市提振觀光，在去年疫苗短缺時國際友人的多次贈送，疫苗到來時也親自迎接，此外讓人印象很深刻的是，在疫情初期曾有小朋友怕戴粉紅色口罩被嘲笑，陳指揮官隨即在記者會上親自帶上粉紅色口罩幫小朋友加油、打氣，如此有智慧、有同理心愛護人民的指揮官，為大家樹立標竿，幾乎全年無休。