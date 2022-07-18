《中國時報》最新台北市長民調出爐，國民黨北市松山、信義區議員參選人詹為元18日分析，有很多人擔心國民黨台北市長參選人蔣萬安，但民調結果最不利民進黨北市長參選人陳時中，最終結果都是陳時中「芭比Q了」。

民調顯示陳時中以24.2％居於第1位，蔣萬安則是極小的差距23.9％位居第2位，台北市副市長黃珊珊22.2％居於末位。

詹為元指出，雖然陳時中是民調第1名，但是如果大家普遍認為藍白會分票、綠營會團結，那照理說陳時中民調應該海放蔣萬安、黃珊珊，但民調結果卻顯示，陳時中僅以極些微差距領先，甚至沒超過誤差範圍，以統計上意義來說，陳時中與蔣萬安在沒有棄保情況下幾乎是平手。

他表示，這次選舉鐵定會棄保，這份民調也做了棄保後的結果，我們不討論陳時中被棄掉的情形，如果今天是「棄蔣保黃」，黃珊珊將以30.3％領先於陳時中的25.4％，如果今天是「棄黃保蔣」，蔣萬安將以32.3％領先陳時中的27％，這樣子的棄保組合更有機會發生，但不論是哪種類型棄保，最終結果都是陳時中「芭比Ｑ了」。

詹為元說，現在對民進黨來說最好的狀態就是三分天下的「三腳督」，所以大家仔細去觀察民進黨發言，除了要捍衛陳時中，另外也會一直說黃珊珊很棒，就是希望捧黃珊珊殺蔣萬安，但這樣同時稱讚2個人，真的搞得人家好亂，就是標準的「認知作戰」，蔣萬安則需要持續維持領先，雖然今天這份民調最不利的是陳時中，但也需要注意氣勢不能被黃珊珊壓過，因為這決定最後棄保的選擇。