台股加權指數今天由權值股台積電(2330)、富邦金(2881)等穩盤，鋼鐵股中鋼(2002)、中鴻(2014)等拉尾盤，觀光股則是在國旅振興政策利多下，串起盤面投資信心；台股今天開高走高，終場以最高點14719.64點收盤，上揚169.02點，成交量為2253.55億元。台股今天僅有食品、汽車、網通族群收跌，其他類股全都以紅盤收市。

電子類股今天整體漲幅雖然不如大盤，但成交比重維持近6成，約58.9%。安聯投信台股團隊表示，受惠於晶片缺料獲得紓解，而面臨庫存調整壓力的半導體類股，過去一周也出現跌深反彈，使電子股持續能獲投資人青睞。在終端需求仍有不確定性的情形下，實質景氣仍可能往下走，但還好股價早已陸續反映，換句話說，市場目前在等待的是終端需求端的確認及庫存調整至安全水準的過程。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞則表示，台股7月以來受電子業庫存調整及美國通膨及股市變動影響，使加權股價指數又出現一波跌勢，不過，在國安基金宣布進場護盤後，提振市場信心，由於晶圓代工龍頭釋出半導體產業溫和修正的中性訊息，美股最新公布的經濟數據佳，減緩市場恐慌情緒，有利資金回流使電子族群展開評價修復，展望後市，短期將邁入密集企業法說財報季，市場將關注各次產業的獲利下修狀況，預期盤勢將呈現震盪格局。