桃園選戰在人選底定之後，各黨選舉行程紛開跑。桃園市長鄭文燦與民進黨桃園市長參選人林智堅行程高度重疊也讓外界猛轟行政不中立、國民黨參選人張善政更酸是鄭在選第三任；民眾黨立委、桃園市長參選人賴香伶今表示，兩人行程都一起，市民都快不清楚林智堅的角色，對他過去擔任市長的標準和形象都不好。

賴香伶今（18）日上Yahoo TV《今天誰來沛》節目受訪時表示，林智堅從之前還未辭新竹市長期間就跟鄭文燦同進同出，當時甚至還有蔡英文總統也在，當時他就已經遭受批評；另外，林智堅的競辦行程跟鄭文燦的行程幾乎一樣，賴香伶說，這涉及到行政不中立的問題，且選民都快搞不清楚林的角色，認為是現任桃園市長跟新竹市長同進同出。

賴香伶說，林智堅過去擔任過新竹市長，他應該分得清楚哪些是公務與私人行程，但目前看起來都灰色地帶之中，一直被鄭文燦夾著帶出場。她認為，林智堅應該謹慎對待大家的質疑，不要落入論文門都未解決，但是在行政上不停地混淆，那會讓大家對於擔任市長時期的形象與標準都不好。

在論文門事件之後，她與張善政的民調雙雙上升，賴香伶也表示，林從原本聲勢浩大到目前民調落後，代表論文門讓一些選民做了決定，即使不表態也不會貿然支持。另一方面來說，也顯示論文門不是隨便找理由就可以清洗大家對你的誤解，甚至還有人覺得你還在坳，對他的印象都有所影響。

對於桃園，賴香伶也說，目前在勞工安全問題和交通、房市的議題是在未來四個月中還可以去做調整、努力的部分，她也希望她本人或團隊參與時，可以讓城市更積極的去解決人民或民怨的問題。