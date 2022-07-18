油門給他催下去，自駕車奔馳國際級G2賽道，麗寶國際賽車場解鎖你的賽車夢。（麗寶樂園提供）

后里區麗寶國際賽車場，開放G2賽道自駕車體驗活動！麗寶樂園指出，7／18、7／22、7／26、7／27日共四個場次，每場五個時段，讓有賽車夢的民眾開著自己的愛車，奔馳在全台唯一FIA認證國際級G2賽道，享受速度帶來的快感；讓麗寶賽道最具代表性的Safety Car帶你在賽道上體驗熱情奔放、熱血沸騰的無極限快感。

麗寶樂園說，麗寶G2賽道是由葡萄牙藉的賽道設計師Carlos Couto所規畫，全長3.5公里共有23個彎，兩條直線加速路線，最大高低差可達到5層樓高，就是這個全台唯一的國際級賽道的獨特性，吸引台灣各地熱愛賽車、喜歡挑戰速度的車手開著各式車款前來體驗。像是有專業賽道車Honda Type R FK7、電動車Tesla Model 3、夢想車款PORSCHE 718 BOXSTER、Toyota Altis、BMW X3等各式房車及轎跑車一起來共襄盛舉。

麗寶樂園指出，參加賽道日的車主，有20幾歲的兒子從台北帶著64歲的爸爸，父子一起報名賽車體驗熱血追夢，更有多位體驗自駕車的車主，在網路上看到訊息揪團身邊的親朋好友報名，一同奔馳在專業、頗難度卻不失趣味性，讓人腎上腺素大爆發的賽道體驗。

在下賽道展開自駕活動前，麗寶國際賽車場都會安排專業人員為每位車主講授教育安全課程，下場的車輛也都必須符合驗車的項目（噪音分貝、輪胎胎壓…..等）；相關的保險及防護措施也都做到滴水不漏，為了就是確保每位下場車主們都能保有最安全且愉快的體驗。

麗寶樂園表示，搶悠遊國旅補助可折1300元的優惠，直接入住全台唯一躺在房間就能看國際級賽車活動的麗寶賽車主題旅店，推出暑假優惠專案即日起搭配自駕車體驗活動，雙人一泊一食加賽車場自駕體驗乙次(含課程及體驗共計80分鐘、體驗證書、龍門拍照留影、車手御用有氧飲品、麗寶國際賽車場周邊商品等)快閃價只要7299元起。