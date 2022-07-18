偶像團體「TFBOYS」成員易烊千璽，日前被發現出現在「國家話劇院」編制名單上，雖然是考取的，但仍招來議論，質疑這些明星們一年賺個幾千萬甚至上億，卻來考編制跟一般人搶鐵飯碗，更指出易烊千璽不符合「非在職人員」規定，雖話劇院發聲明澄清一切合乎規定，但話題持續延燒，昨天(7/17)易烊千璽已表示不會入職，還獲得圈內大前輩韓紅力挺，反遭百萬網紅怒轟：「識相就該閉嘴」。

對於易烊千璽考取公家鐵飯碗佔名額爭議，前天(7/16)國家話劇院先行發布了聲明，澄清一切符合規定，無「因人設崗」，但爭議持續延燒至今已1星期，陸網友們仍不買單，昨天(7/17)易烊千璽發聲放棄入職，大前輩韓紅則轉發了他的發文，寫下：「無論環境怎麼變化，希望你堅持學習、保持敬畏、常懷感恩、不忘初心、踏實做人，努力為時代奉獻更多優秀的作品。千璽，我挺你！」，除此之外，執導《愛情公寓》系列的名導演韋正也發聲，寫下：「網路審判絕非正義，只會讓我們離正義越來越遠」，也支持易烊千璽，覺得此事件根本網路風向造成了負面輿論。

韓紅發文力挺易烊千璽。(翻攝自西藏昌都人韓紅微博)

圈內前輩韓紅、韋正支持易烊千璽，但陸網風向仍沒變，擁有600萬粉絲的娛樂博主「圈內老鬼」也發文批評：「說實話看了心裡有點不舒服」，認為易烊千璽身為知名紅星，收入跟普通人根本不是一個水平，因此砲轟藝人們「識相就該閉嘴」，更說這些明星永遠理解不了普通百姓「掙錢有多難，向上有多難」。

網紅「圈內老鬼」這番言論，得到多數大陸網友所認同，紛紛留言應和「這波操作我真看不懂」、「你說出了我的心聲」、「一丘之貉罷了，同樣是特權咖」、「日薪百萬，高人一等，毫無貢獻...」，但也有人認為國家話劇院都發聲明說明了，就不該講易烊千璽是特權。