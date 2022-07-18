台中市為六都中首個引進電輔車的城市，台中市長盧秀燕表示，YouBike 2.0已建置1107站，若下載APP找到小閃電的標誌，就可以找到YouBike 2.0E電輔車，讓民眾輕鬆出行！

盧秀燕昨（17）日在臉書表示，假日的午後正是騎腳踏車的好時光，尤其騎上電輔車，不論回家或是出行都更輕鬆了一點，且至目前為止，YouBike 2.0已建置1107個站點，市府還會持續擴大服務範圍，便於民眾使用。

盧秀燕透露，民眾只要下載YouBike 2.0 APP，在其中找到小閃電的標誌，就可以順利找到電輔車，幫民眾節省更多體力。

網友也紛紛大讚「希望可以有更多租借站，謝謝市長」、「感謝盧市長用心經營，全台中市民一起動起來」、「騎過了，真的輕鬆好騎」、「有騎過，很棒，希望增加電輔車的數量，可以常常騎到」、「盧市長用心市政，好樣的！」