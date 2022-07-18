卸任指揮官！陳時中交接王必勝「很放心」 贈背心喊話：穿上要任重道遠

疫情穩定下，陳時中交棒指揮官一職，由王必勝接任。今防疫記者會上，指揮中心特地安排兩人交接，主持人甚至在開場時「歌功頌德」陳時中一番，儼然把記者會當成造勢場合，網友罵翻！

18日本土確診降至不到1.8萬例、死亡48人，疫情逐日下滑。陳時中接受民進黨徵召，投入台北市長選舉，自然也請辭衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官職務。

交接儀式開始前，主持人談及陳時中已擔任指揮官911天，「陳指揮官對國人的盡心、對防疫的盡力，感動無數人，大家印象深刻」。主持人強調，陳時中不僅帶回郵輪、包機上的台灣乘客；疫情重創國旅市場，陳也走遍各縣市，帶頭拚觀光；連首批疫苗抵台，也由陳親自接機。

主持人並補充，陳時中曾在記者會上戴起粉紅色口罩，為怕被同學嘲笑的小朋友加油打氣，「這樣具有智慧、同理心、愛護人民的指揮官，為大家樹立標竿」。

「我到底看了什麼」，等著了解最新疫情的網友，突看到主持人為陳「歌功頌德」，還祝他心想事成、一帆風順等，根本把記者會當私人造勢場合，忍不住炸鍋。

「太扯了啦！你當自己家嗎」、「有夠噁心，陳時中是不是忘了我們排隊打疫苗、搶快篩」、「為小朋友加油打氣？當初的小明呢？他們不是小朋友嗎」、「超前部署結果害全台灣500萬人確診」、「死了8000多人欸，你好意思接受讚美」。