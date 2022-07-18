新北市萬里區台2線44.8公里處，今（18）日中午12時許發生死亡車禍，1輛預拌混泥車疑變換車道時，擦撞同向的機車，造成機車騎士52歲葉姓女子死亡，轄區金山警分局已在調查事故原因。

據了解，61歲施姓男子駕駛水泥預拌車行經台2線金山往萬里方向近核二廠路口處，疑從內側車道駛入外側車道時，不慎擦撞同向由葉女騎乘的機車，葉女被捲入車底，頭部遭車輪輾壓，當場爆頭慘死。

金山分局交通分隊及鑑識人員獲報到場採證，並報請檢察官相驗，釐清肇事原因於責任。