新北市樹林區民生親子公園風雨球場今啟用，該球場斥資1800萬元興建，坐落在樹林區及板橋區交界處，將吸引大量民眾使用。（樹林區公所提供）

新北市樹林區民生親子公園風雨球場今啟用，該球場斥資1800萬元興建，坐落在樹林區及板橋區交界處，將吸引大量民眾使用。新北市長侯友宜出席開幕典禮時表示，他上任3年已完成36處運動據點、22處天幕籃球場、14座運動健身中心，年底也將完成9座運動天幕及小型運動中心，讓市民有休閒運動的好去處。

樹林區長王坤南指出，民生公園鄰近保安攤販集中區，面積約1315坪，由於公園早年與板橋區崑崙公園以沙崙大排為界，分屬不同行政區域，市府、民代經過多方協調，終於將兩個獨立公園整併，並增加更多可利用空間，設置露天籃球場與表演廣場。

王坤南說，本次建設工程經費由中央體育署、市府一同出資，工程從去年12月開工後，終於在6月如質如期完工啟用，未來周邊居民也可以不受天氣影響，盡情享受運動帶來的快樂。

民生親子公園風雨球場啟用典禮今也邀請曾奪下全國中正盃籃球冠軍的三多國中籃球隊開場，侯友宜也與學生進行投籃練習。他表示，公園、綠地改善一直都是市府的施政方針，原本露天籃球場經過整修後，新增寬敞天幕、繽紛地坪，未來市民再也不用擔心下雨沒地方打球的窘境，保安市場改建工程也在陸續進行中，相信地方一定能持續繁榮。