新冠疫情綁住全球觀光業兩年多，目前已經開始有許多國家開放邊境旅遊，但台灣還沒解除禁團令，何時與國際接軌？雖然總統蔡英文昨日在民進黨全代會表示評估邊境開放時程表，不過交通部長王國材今（18）日表示，7月15日國旅補助上路是讓觀光業先暖身，不過開放的時間「請大家多點耐心」。

《欣傳媒》今日舉辦〈接軌國際 永續美好生活〉論壇，王國材致詞後接受媒體訪問時表示，從昨天開始國旅補助算第一天，他知道已有2萬多間房間訂房並入住，昨天也在車站、機場看到很多遊覽車，整個國旅產業都有動起來。「這是一個好的開始，但最期待的還是把好的遊程、品質做好，因為接下來接軌國際觀光客。」

王國材說，邊境開放是遲早的事，7月15日起的國旅補助是讓大家暖暖身，想想遊程和好的服務品質，交通部已經請觀光局提案，疫情期間很多導遊離職，現在一些已經請講師來做訓練，等指揮中心判定可以開放時，交通部就可以馬上來做各項措施。

媒體問到8月有機會解除禁團令嗎？王國材表示，現在還是要看指揮中心對新冠病毒變異株BA.4、BA.5的判斷，他也要請旅遊業準備好，不用太著急，疫情穩定之後再開放就可以永續，請大家多點耐心。

有專家建議每周入境人數再增加至10萬人，是否也要改成0＋7？王國材說，現在是3＋4、每周4萬人，如果未來入境比4萬人還多，勢必在居家隔離天數要調整，因為需要配置旅館、防疫計程車等，他說大家還是不要先猜，等指揮中心一宣布開放就會馬上處理。

今日也是指揮中心新指揮官王必勝開記者會的第一天，王國材說，王必勝跟交通部合作很順利，包括跟機場、郵輪相關同仁都合作愉快。

觀光局長張錫聰表示，目前出入境進團令都在準備的階段，不管是國人出境或是國外旅客入境，兩個面向要一起來處理，還是要等指揮中心宣布解封，希望兩邊同步開放。」

張錫聰說，今年6月底有跟韓國辦理台韓觀光交流會議，接下來9月會辦台日觀光論壇，與旅遊協會來討論交流，10月會跟東南亞，這三場後會邀集國外旅行業界、媒體、網紅先進來，接下來就會進入實體旅客觀光交流階段。