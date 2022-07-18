立法院長游錫堃（左）贈送自己編著的《台灣漢詩吟唱參考教材》給主播黃筱純。（鏡電視提供）

鏡電視招牌單元「台語聽有無」教大家如何用台語說出新聞熱詞、新詞，相當實用、有趣，日前節目更是邀請長期關並注推廣台語漢詩吟唱的立法院院長游錫堃擔任單元主持人，並在鏡頭前清唱台語漢詩。

中氣十足、歌聲宏亮，唱功了得的游錫堃，沒有NG就輕鬆完成〈舊金山和約七十周年有感〉與〈回首台灣民主路〉兩首漢詩吟唱，喜愛創作漢詩的他也向台語新聞主播黃筱純分享詩作的政治歷史背景及如何斟酌修改字句，此外他還大方透露創作小癖好：「通常寫詩喜歡在家中夜深人靜的時候構思，偶爾小酌幾杯更能發揮靈感。」而且有趣的是，游錫堃寫詩搭配的不是輕音樂，而是打開電視聽新聞。

陪同游錫堃錄製單元的台語新聞主播黃筱純說，剛開始錄影時，院長顯得有點拘謹，但吟唱完兩首漢詩之後，心情顯然輕鬆不少，還分享詩作的政治歷史背景，以及如何斟酌修改字句，「感受得到院長對漢詩寫作的熱愛」。

盡心推廣台語漢詩的游錫堃，還帶著自己編著的《台灣漢詩吟唱參考教材》與黃筱純分享，黃筱純說：「院長一面翻自己編著的《台灣漢詩吟唱參考教材》，一面分享如何掃瞄書中QR CODE就能聽老師吟漢詩時，一向內斂的院長談到台語話題，神情躍躍、侃侃而談，不難感受到他對於推廣台語漢詩的深刻投入」。立法院長游錫堃的漢詩吟唱完整內容，請鎖定7月18、19日上午10點及下午2點的《台語新聞》「台語聽有無」單元。