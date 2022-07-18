高雄市大寮區傳出虐嬰事件，社會局家防中心18日說，於7月16日接獲醫院通報，稱此嬰兒有顱內出血、身體瘀青。家防中心立即請醫院留住嬰兒，後來經驗傷後，懷疑是重大兒虐事件，立即啟動重大兒虐偵辦。社會局人員走訪此家庭，發現家中還有兩名幼兒，不排除安置作業。

目前這名嬰兒還在急救中，社會局家防中心希望有奇蹟發生，也盼嬰兒能加油。

對於嬰兒受傷，嬰兒的父母親曾經辯稱，這是嬰兒翻身跌落所致。但家防中心認為，嬰兒才剛出生40幾天，還不會翻身，這是與事實不符的，且孩子的傷勢嚴重，此點還要經由檢警釐清。

高雄市社會局人員走訪這個家庭，發現家裡還有其他兩個同住者，兩個哥哥的年紀都很小，社會局人員已經初步了解這個家庭的狀況，後續將持續觀察。此家的家境較為辛苦，媽媽照顧小孩，爸爸、奶奶都得工作，政府有補助。此前沒有相關通報紀錄。

社會局人員與家人討論孩子們的照顧情形，雖然外公與外婆也保證會照顧小孩，但社會局不排除要安置嬰兒的哥哥。

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