二度被問外遇「太太諒解了嗎」 王必勝直回這句話

王必勝今天接任疫情指揮中心指揮官第一天，首場記者會就被媒體單刀直入二度提問之前的外遇事件「太太諒解了嗎？」王必勝卻直接裝作沒聽到，揮揮手讓其他記者繼續提問，甚至直接結束記者會。

面對記者尖銳提問外遇事件，醫療應變組副組長羅一鈞還故意先回答，替王必勝爭取思考時間，但輪到王必勝講話時，卻直接裝作沒聽到外遇提問，用手勢示意其他記者繼續提問。

之後記者二度提問 「太太原諒了嗎？」王必勝則直接結束記者會。

王必勝去年爆出和小15歲的林姓護理師外遇多年，新任衛福部長薛瑞元上午在交接典禮致詞時兩度提到「我唯一的夫人」，而薛瑞元日前表示自己和王必勝幾乎融為一體，引發外界解讀。王必勝回應「早上我沒有參加部長的交接典禮，我也不知道說了什麼」，但不只是陳指揮官、薛部長還有台上這些人，都已經共識這麼長時間，在一起的時間比家人還要多，說是融為一體也不為過。

王必勝2021年10月26日爆出外遇，被媒體多次拍到與小15歲的林姓護理師及其孩子一起出遊，疑似是二人生的女兒，事發後王必勝全盤否認有婚外情，聲稱他與林姓護理師只是認識很久的同事兼朋友，孩子也不是他的，是林姓護理師與前男友所生。隨著外遇風波越演越烈，王必勝於事發隔天在臉書發文道歉，坦承因私領域的事處理不當，已向家人說明，盼能取得原諒。