交通部推出的「悠遊國旅振興方案」已經於15日開跑。萬事達卡公布最新「台灣旅遊復甦關鍵洞察 」顯示，有43％ 的台灣民眾願意在疫情趨緩後增加國內旅遊的預算，其中，有近2成的民眾，願意最多增加4000元的花費在國旅上。

此外，萬事達卡也發現，台灣民眾現下出遊時，更重視住宿的品質及體驗：有37.6％ 民眾在國內旅遊時想要住在更親近大自然的飯店與景點民宿，也有34.7％ 民眾在國旅住宿的選擇上，偏好住在擁有更多獨立空間的飯店，以降低染疫風險。

萬事達卡「台灣旅遊復甦關鍵洞察」指出，台灣民眾國旅地點最愛花東地區，占40.5％。其次為澎湖、金門、馬祖等離島區域，占比為26.7％；北台灣與宜蘭則以9.6％ 位居第三。萬事達卡洞察國內旅遊新型態需求，祭出全台知名星級酒店買一晚送一晚補助再加碼優惠，以及低至2500元起一晚的住宿優惠。

萬事達卡更與包括國泰世華銀行Cube卡、中國信託銀行商旅鈦金卡、玉山銀行世界卡、台新銀行FlyGo飛狗卡、台北富邦銀行momo卡合作，推出多項國旅專屬優惠。民眾除可享受國旅補助方案之外，多元的訂房平台、交通等信用卡回饋方案，讓持卡人不僅省更多也賺更多，享樂之餘刷卡即賺現金回饋。

持卡人只要在指定訂房網或旅行社訂購行程或住宿，則可享有2％-5％不等的現金回饋，以及各銀行專屬酒店住宿優惠與免費住宿升等。在國旅交通優惠方面，持卡人則可享有紅利點數兌換免費升等高鐵商務車廂以及高鐵、台鐵、指定客運、航空、加油及租車等指定交通通路，高至5％-10％的現金回饋。

國旅出遊保障不可少，只要持卡人刷卡支付8成(含)以上之團費或大眾運輸交通工具全部票款，銀行同時提供持卡人旅遊期間，最高NT$1000萬至5000萬的旅遊平安險與多項旅遊不便險保障。此外，也有銀行針對台灣22大遊樂園，提供刷卡消費點數回饋，再加上國旅補助主題樂園3折優惠，要讓持卡人在暑假期間樂不思「暑」玩翻天。