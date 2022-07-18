民眾黨桃園市長參選人賴香伶18日參加桃園市里長聯誼會，針對近日選戰藍綠參選人隔空攻防，是否擔心自己被邊緣化？賴香伶表示，在相關議題上民眾黨領先，針對問題提出解方，針對相關政策是否有不足地方做討論，但藍綠各自都還在黨內問題紛爭，還在處理誠信問題，相信自己是一步一腳印，很快讓市民知道準備給他們的政見。

她說，不希望市民以藍綠框架來看桃園市長選舉，因為市民有新的選擇可以選賴香伶，不擔心自己被邊緣化，而是擔心藍綠到目前還整合不出互信基礎下，就讓選舉成為又是口水、又是意識形態動員，這不是新政治好的現象。

賴香伶也說，藍綠政黨都說各自做的民調超過對方，但他們都因為各自的事件民調起起伏伏，希望市民眼睛是雪亮的，她與市議員參選人團隊最早在桃園市服務，很多議題包括到大潭電廠了解勞工職安問題，也針對公托候補百餘人提出討論，顯示鄭市長這8年來還有很多問題沒有認真做到讓市民安心滿意，接地氣與基層民意都是她最關切的事。

她提到，針對林智堅的論文，很多市民心聲都對誠信問題及論文是否涉及抄襲，在學術及政治人物誠信上受到很大質疑，希望林智堅對於自己過去寫論文過程自創性與原創性的佐證資料能盡快拿出來，讓大家可以解除疑慮。