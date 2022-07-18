民進黨桃園市長參選人林智堅陷論文門爭議，國民黨台北市議員王鴻薇今表示，若林繼續硬拗，選得上是他的本事，但是恐是大家的悲哀，喊話他應該學習高雄市議員李眉蓁哪裡跌倒、哪裡站起來，好好面對論文跟學歷問題。

王鴻薇認為，現在選戰策略，仍然是執行蔡英文總統的意志，林智堅一直到全代會，也許民進黨裡面反彈的聲音會比較少，在民進黨老師、念碩博士也多，相信非常清楚，一眼就看出來，新北市長參選人林佳龍指導很多徒子徒孫，要不要出來講。

王鴻薇質疑，現在幫林智堅辯護只有兩種說法，選舉不要潑髒水、政治語言，無法對質疑的人一槍斃命，另一種則是說不要講論文、講施政，但沒有人敢講說沒有抄。

王鴻薇說，林智堅以前選過議員、新竹市長，過去沒人質疑過他，也可能是區域裡面有共生共業的環境，他從來沒有經歷過直轄市長級的選舉，此次角逐桃園參選直轄市，選舉大家焦點還是在六都，因此會有更多人檢視，這次林智堅的人設被打破。

王鴻薇表示，反觀李眉蓁代表國民黨參加高雄市長補選，因論文涉抄襲，遭中山大學取消學位一事，李眉蓁就再把學位讀回來。

她感嘆，過去碩博士是菁英，論文的問題黑跟白這麼清楚，根本沒有灰色地帶，如果因為林智堅硬拗，選得上是林智堅的本事，但恐是大家的悲哀。

王鴻薇表示，她在第一時間被外界說抹黑林智堅，這種話是政治的話，林智堅開告就是心虛，喊話林智堅應學習李眉蓁哪裡跌倒、哪裡站起來，好好面對論文、學歷問題，難道要躲到選舉完之後嗎？