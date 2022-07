數位音樂串流平台Spotify在紐約時代廣場Times Square 25層樓高的巨幕上,露出秀出周杰倫巨型照片,為新專輯《最偉大的作品》宣傳造勢。(杰威爾音樂提供)

周杰倫的新專輯《最偉大的作品》推出後迴響不斷,目前人在澳洲工作的他,今晚(18日)晚上7時將在大陸著名「快手娛樂」直播平台進行獨家直播,截至目前為止已有超過1000萬人預約,創下單場直播預約人數最多的歷史紀錄;據了解,創下快手單場直播人數最多歷史紀錄時,代表該平台將準備為此申請金氏世界紀錄,見證相隔6年發片的周杰倫依舊是「音樂的王」。

周杰倫推出新專輯除了歌迷興奮開心,各個數位音樂串流平台也為他的作品安排許多重點企劃,國際平台YouTube Music、Spotify更在全球多個城市露出周杰倫肖像的巨型戶外大螢幕,15日發片以來在全球8個城市總共露出了9個巨型螢幕!其中最引人注目的莫過於是座落在紐約時代廣場Times Square 25層樓高的巨幕,而同在時代廣場、不遠處的百老匯大道上,又看到了周杰倫的巨型螢幕出現在某大樓外牆,有「世界的十字路口」之稱的時代廣場,同時間就有兩個周杰倫的巨型看板出現,加上全球其他7個城市的戶外大螢幕露出,氣勢非凡。

2國際平台除了在時代廣場Times Square分別為周杰倫露出巨型看板之外,也在全球其他多個城市露出大型看板,像是Spotify還在台北西門町、加拿大多倫多,YouTube Music還在洛杉磯、邁阿密、亞特蘭大、納許維爾、倫敦等城市露出大看板,周杰倫也是YouTube Music首次刊登最多個大型看板的華語歌手。2國際平台對周杰倫新專輯的高度重視由此可見;而躍上時代廣場25層樓高的巨幕,周杰倫第一時間即在IG po文:「Who’s that guy!Now on Spotify!If you see me at Times Square in NYC,please don’t forget [email protected] on Instagram.」

在台灣Spotify蟬連3年華語歌手第一名寶座的周杰倫,一發片就不同凡響,立即成為台灣Spotify單日流量最高的藝人及專輯,而熱門專輯的週榜上,「最偉大的作品」除了拿下第一之外,還有9張周杰倫之前的專輯進入前50名榜單,等於同時有10張周杰倫的專輯在榜,威力驚人!先前Spotify曾與Daft

Punk、Lady Gaga、Billie Eilish、BTS防彈少年團…等藝人合作推出Enhanced Album,透過這次合作,周杰倫也成為與Spotify首位合作Enhanced Album的華語流行歌手,Spotify亞洲區表示:「周杰倫真的是一位代表性的巨星!我們很興奮能夠與周杰倫在他備受期待的專輯上進行合作,讓他與粉絲們更加靠近。」