瞄準未來疫後旅遊商機，玉山金(2884)旗下玉山銀行攜手全台最大線上旅行社易遊網，推出國內首張旅遊平台聯名卡－「玉山易遊卡」，打造以金融、旅遊、數位消費為主的旅遊生態圈，以回饋最高10%的優惠，為旅人賺取下一趟旅費，讓每一筆刷卡消費都成為夢想旅遊金。

為提供絕佳的數位消費體驗，並看好未來出國旅遊將以自由行為趨勢，「玉山易遊卡」主打在易遊網訂機票、訂飯店最高10%回饋，訂其他旅遊商品最高5%回饋無上限，2022年12月31日前不分新舊戶首次申辦正卡且核卡，再享易遊網訂房金800元，國內外旅宿都可折抵。此外，「玉山易遊卡」可直接升級易遊網白金會員2年，享有高階會員加乘累點及專屬福利，每筆消費都是為下一趟旅遊做準備，重新累積因疫情暫停的人生旅遊清單！

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山銀行持續發展金融科技，並以顧客角度出發，不斷推出各種創新產品、數位服務等金融服務，此次與「易遊網」共同攜手合作推出國內首張「旅遊平台聯名卡」－「玉山易遊卡」，就是希望可以透過彼此長期發展數位服務的經驗，使金融科技與旅遊生態圈來做結合，為顧客提供絕佳的用戶體驗。透過雙方的優勢加乘，將更能擴大線上、線下的串接，讓金融服務成為顧客旅程的一部分，與顧客一同邁向世界各地。

易遊網董事長陳甫彥表示，迎接未來疫後旅遊市場，易遊網不僅著力在產品籌劃與系統優化的佈署，更結合Fintech擴大旅遊生態圈，這次很榮幸與玉山銀行攜手合作進行數位創新，透過彼此共同數位領先的市場定位，激盪創意再次締造業界創舉！「玉山易遊卡」歷經兩年多終於在解封之際問市，我們認為這是最好的時機點，除了作為搶攻未來旅遊市場的一大利器外，更是強化易遊網以數位為核心的差異定位，從辦卡、消費到客戶服務，都可在易遊網官網或APP裡完成，流暢無縫的與300萬會員進行數據互動，精準掌握消費者需求。