2022年臺灣文博會與台灣設計展皆移師高雄舉辦，為了這兩場文化盛事，高雄市特別邀請6位LINE人氣貼圖作家參與，而人氣貼圖「貓爪抓」的作者園丁先生和莓果小姐，配合這次文博會，更費心特別創作，帶貓咪回娘家。

園丁先生以大港開唱以及「乘風破浪」為主題，創作出2張含有高雄都市意象的貼圖，並表示高雄市對他們夫妻來講別具意義，身為高雄人，從成長到工作都是在高雄度過的，夫妻倆因工作的關係，常常宅在家裡，不過假日時，他們會抽空帶孩子到高雄美術館戶外廣場悠閒散步，揮灑汗水和活力。

園丁先生最初是在設計相關產業工作的，在妻子的鼓勵下投身創作，與莓果小姐生活的激盪中，創造出家喻戶曉的貼圖明星「貓爪抓」，以灰貓「胖茶茶」為首，橘貓「內內姐」、「小表弟」、「小奶酪」等，組成貼圖演員家族，將可愛活潑的角色與流行語結合，也推出防疫、寶寶、上班族、宮廷系列等，引起許多使用者共鳴。

高雄市有優美的港都風情和豐沛的藝文能量，夫妻倆也提到「高雄的步調，對比忙碌的都市，多了些喘息的空間，對創作者而言，可以擁有更多的想法和可能性。」今年8月起到10月，又有臺灣文博會、台灣設計展盛事陸續展開，不論從事創作工作，或來趟溫馨的親子出遊，都是夏日行程的首選。