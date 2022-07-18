苗栗今天確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗5到7月確診趨勢圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天18日新增新冠肺炎本土確診481例，其中男性228人、女性253人，年齡分布1歲以下至102歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例8萬4708人，人口占比確診率達15.82％。

衛生局長張蕊仙表示，疾管署通知7月21日將獲配首批莫德納兒童疫苗6400劑，可提供滿6個月至5歲嬰幼兒基礎劑接種，對象為設籍苗栗縣，2016年8月1至2022年1月24日出生、尚未接種第一劑疫苗的嬰幼兒。

因考量嬰幼兒父母以上班族居多，為方便家長們毋須請假，23日周六上午8點30分至11點假7大鄉鎮市開辦假日接種站，請爸媽們帶家中寶貝前往接種疫苗，另外11鄉鎮市衛生所於7月25至29日期間也有提供接種服務。

教育處已請各幼兒園調查接種意願及安排時段，請家長依指定時間前往接種，教育處將另進行相關公告。社會處亦已通知所轄托嬰中心及居家托育服務中心(社區保母系統)，善用接種站時段。

另也請未入學幼兒，家長可善用7大接種站10到11點時段前往分流接種避免久候。目前本縣6個月至5歲戶籍人口數為1萬9178人，扣除部分5歲孩童已施打BNT疫苗及染疫3個月內不建議施打新冠疫苗，首批獲撥6400劑疫苗尚不足量，下次配發疫苗施間為7月28日，衛生局將視疫苗接種及撥入情形再配發到各合約醫院及診所提供接種。

縣長徐耀昌叮嚀鄉親本縣自7月13日以來12歲以下孩童罹患新冠肺炎比例皆占確診數14％以上，幼兒罹患新冠肺炎的影響通常比長者輕，但少數會導致嚴重疾病，例如：孩童多系統發炎症候群（MIS-C）。嬰幼兒接種新冠疫苗，可以預防新冠病毒感染後轉為中重症，有其重要的防治效果，請家長踴躍攜童前往接種疫苗。