醉男詭倒車下與馬路夾縫 路人誤為出命案了

台中47歲紀姓男子日前深夜和友人在熱炒聚餐飲酒後，不勝酒力返回自小客休息，原本躺在副駕駛座疑因要開車門通風散熱，卻自摔出車門，模樣怪異的躺臥在車底、車輛和人行道夾縫中，路人經過發現，又叫不醒他，急攔巡邏警車報案，幸經其友人發現後上前解釋，並協助聯繫代駕將他送返回家，才結束這場鬧劇。

台中市第五分局員警13日約23時20分巡邏經大連、崇德路時突有路人攔車報案，稱有路倒男子模樣怪異，又叫不醒，不知是否還有生命徵象？

員警上前查看，發現一自小客副駕駛座車門大開，一男子躺臥於路緣及車輛之間的道路上，而且還一半身子卡在車底，警方上前試圖喚醒路倒男，發現他全身酒味，怎麼叫也叫不醒，因而通報救護，此時一名男子從一旁熱炒店走出來，趨前一看認出路倒男子是方才和自己一起飲酒的友人，並跟警方解釋紀男剛剛不勝酒力，告訴他們要先回車上休息一下。

待紀男稍後酒醒，才釐清紀男原來是不勝酒力先一步回車休息，未發動車輛即返回副駕駛座休息，但因不能啟動車輛開冷氣導致悶熱難受，便想將車門開啟散熱通風，結果卻醉倒翻出車外變成夾縫中求生存的模樣。紀男恢復意識後，也堅持不需就醫，其友人也聯繫代駕將他載返回住處休息，也結束了這場鬧劇。

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