布萊德彼特（左起）、喬伊金、布萊恩泰瑞亨利、亞倫強森出席首映會開心合影。（索尼影業提供）

導演大衛雷奇出席巴黎首映會。（索尼影業提供）

布萊德彼特飾演代號「瓢蟲」的殺手。（索尼影業提供）

布萊德彼特感激珊卓布拉克情義相挺，客串演出。（索尼影業提供）

布萊恩泰瑞亨利（左）、亞倫強森搞笑演出殺手兄弟檔。（索尼影業提供）

喬伊金飾演與甜美外表反差大的暗黑「王子」。（索尼影業提供）

好萊塢巨星布萊德彼特（小布）主演的暑期喜劇動作鉅片《子彈列車》將在8月3日上映。台灣時間17日傍晚，小布與主要演員包含喬伊金、亞倫強森、布萊恩泰瑞亨利以及導演大衛雷奇、製片凱莉麥考密克皆出席巴黎首映記者會。

電影中有不少大咖驚喜客串，其中和小布私交深篤的珊卓布拉克更是一通電話就答應出演，先前小布也在她主演的電影《失落謎城》中客串，這回演出算是很大的回禮，小布充滿感激地說：「珊卓是我可以找她幫任何忙的人，不管她正在做什麼都會放下，她總是在那，我們可以互挺對方的作品。」

《子彈列車》改編日本小說家伊坂幸太郎2010年作品《瓢蟲》，美術、視覺滿滿日系元素，相當有誠意。小布所飾演代號「瓢蟲」的刺客，被賦予上子彈列車取手提箱的任務，卻遇上其他殺手，命運將他們相連，一起送上未知旅程，電影中有大量華麗打鬥場景、台詞充滿黑色幽默。

小布說2020年剛接到劇本時，正值全球新冠肺炎疫情流行初期，社會氛圍太憂鬱，每個人都有點神經質，他在讀劇本時一直忍不住笑出聲音，認為這部電影能帶給大家娛樂放鬆，因此答應接演。他說《子彈列車》有趣的地方並非呈現單一主要角色觀點，而是每個跳上列車的人都有自己的目標，他們相互衝突以至於產生許多笑點，「這真的是一個很有趣的戰鬥，我們的演出像在互相戲謔，唯一困難的地方就是要早起拍片而已。」

導演大衛雷奇提到演員無論是打鬥場景或對話有許多即興演出，「身為一個導演我不想給表演策略，演員們就像來片場玩，7個反社會的角色會擦出奇妙化學反應，我要做的就是放手讓它成長，而大家在搞笑這點天賦都很高。」飾演「王子」的喬伊金形容拍攝狀態像在拍Youtube搞笑影片，「我們就是在安靜的車廂裡，試圖讓對方笑出來。」

因為新冠肺炎無法到日本實地拍攝，電影中所有車窗外的日本場景都是在片場創造而出，飾演殺手「檸檬」的演員布萊恩大聲讚嘆：「這項技術很驚人，他們設計了巨大的視頻牆，大概有三輛火車那麼長，20英尺高，他們拍攝了東京到京都的整段旅程。」導演大衛也興奮地說：「有一刻我真的在想，天啊，我們要去東京了。」