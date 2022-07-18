七六人後衛「大鬍子」哈登（James Harden）自願減薪與球隊續約，遭到外界質疑私下透過「陰陽合約」來補償，也就是球團和另一人簽肥約，然後多給的錢落進哈登口袋。這是美國職棒以前爭搶強力新秀時慣用的違規伎倆。哈登親自向媒體解釋，他是真的想要贏球，願意犧牲小我、以大局為重。

哈登告訴美媒《雅虎體育》：「我與Daryl（籃球營運總裁莫瑞Daryl Morey）談過，我們如何變得更強，以及某些球員過去的市場價值。我跟他說強化陣容，該簽誰就先簽，我只會拿最後剩下的錢。我就是這麼迫切地想要贏，我想要爭奪總冠軍。對於身處這個階段的我而言，這是唯一重要的事，我願意減薪來幫助我們完成目標。」

下個月就要滿33歲的哈登，他已經打出名人堂等級的生涯，缺憾就是沒能戴上冠軍戒指。儘管有人懷疑哈登言不由衷，美媒Bleacher Report指出，哈登兩年6800萬美元，平均年薪3400萬美元也不少了，遠遠還沒到拿底薪抱團的程度，他明年為球隊空出了大約1500萬美元。

哈登同時為自己的球場表現辯解，他在費城人出賽21場，平均21分、7.1籃板、10.5助攻，「我依然接近平均大三元，任何人有這種數據可能都會拿到最大薪資。大家習慣看我拿個40分或30分，所以他們認為我打出低潮的一季。」哈登的投籃命中率確實大幅下滑，只剩40.2%（生涯44.2%），外線命中率32.6%（生涯36.1%），不過哈登強調自己身心狀態絕佳，也很滿意球隊的補強深度，準備好迎接新球季。